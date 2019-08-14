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Россия должна заплатить за войну в Украине большую цену - Байден

Россия должна заплатить за войну в Украине большую цену - Байден - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)
14.08.2019, 12:12

Лидер Демократической партии США обещает усилить международное давление на РФ в случае его избрания на пост президента

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что сделает Украину приоритетом международной политики. Об этом сообщает Голос Америки.

Байден сообщил, что в случае его избрания президентом, США и европейские партнеры будут искать дипломатические механизмы влияния на РФ.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. Чтобы дипломатия работала, нам нужен более эффективный рычаг влияния на Москву. Это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками. Россия должна заплатить большую цену за войну, которая продолжается в Украине", - сказал Байден.

В американских СМИ Байдена называют наиболее вероятным соперником президента США Дональда Трампа на выборах, которые пройдут осень 2020.

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