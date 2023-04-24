Россия еще не перебросила в Украину около 120 000 мобилизованных – ГУР

Россия еще не перебросила на территорию Украины около 120 тысяч мобилизованных военных. В среднем россияне мобилизуют в месяц 20 000 человек. Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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На вопрос, сколько еще мобилизованных россиян не переброшено в Украину, он ответил: "Интересный вопрос. Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 000".

Они, по словам Буданова, находятся сейчас на территории РФ, но не все могут быть переброшены.

"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительны, этот некомплект кем-то надо компенсировать", – сказал глава ГУР.

Он сообщил, что несколько дней назад в РФ приняли решение о выводе "миротворческого контингента" из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене его срочниками.

"То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это совершенно не потому, что у них все хорошо", – отметил Буданов.

30 марта диктатор страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию РФ. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать 147 000 человек.

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Вадим Ребрина

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