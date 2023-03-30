Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – планируют призвать 147 000 человек

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию РФ. С 1 апреля до 15 июля планируется призвать 147 000 срочников.

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По действующему закону РФ, призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

В нелегитимную Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает поэтапное поднятие призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет, однако до его принятия, как предполагается, будут действовать прежние возрастные рамки.

29 марта агентство Bloomberg опубликовало данные, согласно которым в 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого количества были завербованы в частные военные компании.

20 марта 2023 года в ГУР завили, что "скрытая мобилизация" в России позволяет Кремлю ежемесячно пополнять ряды оккупантов примерно на 20 000 человек.

25 марта в Bloomberg назвали "нереальными" заявленные Кремлем планы призыва на войну в Украину еще 400 000 человек.

Сергій Бережний

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