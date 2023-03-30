UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – планируют призвать 147 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 20:54
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – планируют призвать 147 000 человек - Фото
Российские призывники (Фото - сайт ГУР Минобороны)

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию РФ. С 1 апреля до 15 июля планируется призвать 147 000 срочников.

По действующему закону РФ, призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. 

В нелегитимную Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает поэтапное поднятие призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет, однако до его принятия, как предполагается, будут действовать прежние возрастные рамки.

29 марта агентство Bloomberg опубликовало данные, согласно которым в 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого количества были завербованы в частные военные компании. 

  • 20 марта 2023 года в ГУР завили, что "скрытая мобилизация" в России позволяет Кремлю ежемесячно пополнять ряды оккупантов примерно на 20 000 человек. 
  • 25 марта в Bloomberg назвали "нереальными" заявленные Кремлем планы призыва на войну в Украину еще 400 000 человек.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин мобилизация призыв в армию
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 