Россия использует оружие с западными компонентами на войне в Украине – RUSI

Армия Россия использует в войне против Украины оружие, в котором обнаружили более 450 компонентов иностранного производства. Об этом идет речь в отчете Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), передает издание Reuters.

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Эксперты института сообщают, что в 27 образцах российского оружия, которое обнаружили на территории Украины, нашли 450 видов компонентов производства США, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Швейцарии и других стран.

По данным института, около двух третей микросхем были изготовлены американскими компаниями на основе изъятого российского оружия в Украине.

Западные компоненты обнаружили также в российских крылатых ракетах типа Калибр и Х-101. В частности, ракета Х-101, которую использовали для нанесения ударов по украинским городам, имела 31 микросхему западного производства, включая американскую корпорацию Intel и компанию Xilinx.

Из 450 обнаруженных западных компонентов более 80 находились под экспортным контролем США, по крайней мере, с 2014 года. Компании, которые экспортировали детали, должны были провести проверку, чтобы убедиться, что они не отправляются вооруженным силам РФ, сообщается в отчете института.

Согласно данным аналитического проекта Oryx, Россия потеряла с начала войны уже более 5000 единиц техники.

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Наталия Фреик

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