Визуально подтвержденные потери России в войне превысили 5000 единиц техники – Oryx

Россия потеряла с начала войны уже более 5000 единиц техники, заявили в аналитическом проекте Oryx, который по открытым данным собирает информацию о военных потерях России и Украины в ходе войны.

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Из них почти 3200 единиц техники уничтожены, еще 1400 – захвачены украинской стороной.

В частности, речь идет о танках - 916 (556 из них были уничтожены, 277 захвачены), боевых бронированных машинах – 506 (334 уничтожены, 131 захвачены), боевых машинах пехоты – 987 (644 уничтожены, 254 захвачены).

#UkraineWar: #Russia is now visually confirmed to have lost 5000 vehicles and other pieces of heavy equipment since it began its invasion of #Ukraine on February 24.



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/AYIhvgs5nc — Oryx (@oryxspioenkop) July 31, 2022

Потери Украины сайт оценивает в 1386 единиц, в том числе 232 танка (110 уничтожено, 108 захвачено), 116 боевых бронированных машин (56 уничтожено, 57 захвачено) и 173 боевых машин пехоты (101 уничтожено, 58 захвачено).

Полный список потерь России в технике публикуется на сайте Oryx.

Поскольку в Oryx считают только те машины и пушки, которые попали на фото или видео, их данные несколько консервативнее, чем представляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации украинских военных, Россия одних только боевых бронированных машин потеряла более 4000, а танков – 1763.

28 июля в Белом доме заявили, что во время войны в Украине было убито или ранено более 75 000 россиян.

По оценке Генштаба ВСУ, российские потери превысили 40 тысяч только убитыми.

Андрей Водяный

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