Визуально подтвержденные потери России в войне превысили 5000 единиц техники – Oryx

Россия потеряла с начала войны уже более 5000 единиц техники, заявили в аналитическом проекте Oryx, который по открытым данным собирает информацию о военных потерях России и Украины в ходе войны.

Из них почти 3200 единиц техники уничтожены, еще 1400 – захвачены украинской стороной.

В частности, речь идет о танках - 916 (556 из них были уничтожены, 277 захвачены), боевых бронированных машинах – 506 (334 уничтожены, 131 захвачены), боевых машинах пехоты – 987 (644 уничтожены, 254 захвачены).

#UkraineWar: #Russia is now visually confirmed to have lost 5000 vehicles and other pieces of heavy equipment since it began its invasion of #Ukraine on February 24.



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/AYIhvgs5nc