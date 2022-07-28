Более 75 000 россиян были убиты или ранены во время войны в Украине – Белый дом

Более 75 000 россиян были убиты или ранены во время войны, которую Россия начала в Украине. Об этом сообщили депутаты Палаты представителей США на брифинге по итогам встречи в Белом доме, передает CNN.

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Как отмечается, в администрации президента США Джо Байдена депутатам рассказали, что российские военные устали от боевых действий, а Вооруженные Силы Украины ищут дополнительные резервы, поскольку планируют начать контрнаступление на юге до наступления зимы.

"Нас проинформировали, что более 75 000 россиян были либо убиты, либо ранены, это огромное количество..., более 80% их сухопутных войск увязли, и они устали", – сообщила член палаты представителей от Демократической партии Элисса Слоткин из Мичигана.

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 июля, ликвидировано около 39 870 российских оккупантов, которые вторглись на территорию Украины.

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Наталия Медведева

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