Россия мобилизирует совершеннолетних из "Юнармии" для войны в Украине – Денисова
Российская Федерация готовится отправить молодежь из российского общественного движения "Юнармия" на войну в Украину, а именно: на Донбасс и Харьковскую область. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
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"В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", – сообщила Денисова.
Начиная с 29 марта 2022 года юнармейцам, которым исполнилось 18 лет, начали поступать письма с приглашениями на "собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий". Денисова опубликовала фото такого приглашения, назвав это повестками на отправление в воинскую часть.
По ее информации, юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – в Харьковскую область и на Донбасс.
Денисова отметила, что решение привлекать юнармейцев к военным действиям было принято еще в середине марта, однако внедрять подобные меры решили с мобилизацией в РФ – с 1 апреля.
По словам Денисовой, действия пропаганды России нарушают законы и обычаи войны, которые направлены на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, что запрещено Женевской конвенцией 1949. Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину.
- 13 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ перебрасывает в Украину военный контингент из Нагорного Карабаха (Азербайджан) и привлекает большое количество боевиков-наемников из других стран — Сирии, Сербии.
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