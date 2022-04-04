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Россия мобилизирует совершеннолетних из "Юнармии" для войны в Украине – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 14:52
Россия мобилизирует совершеннолетних из
Фото: EPA

Российская Федерация готовится отправить молодежь из российского общественного движения "Юнармия" на войну в Украину, а именно: на Донбасс и Харьковскую область. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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"В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", – сообщила Денисова.

Начиная с 29 марта 2022 года юнармейцам, которым исполнилось 18 лет, начали поступать письма с приглашениями на "собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий". Денисова опубликовала фото такого приглашения, назвав это повестками на отправление в воинскую часть.

Фото "запрошення": Facebook Денісової

По ее информации, юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – в Харьковскую область и на Донбасс.

Денисова отметила, что решение привлекать юнармейцев к военным действиям было принято еще в середине марта, однако внедрять подобные меры решили с мобилизацией в РФ – с 1 апреля. 

По словам Денисовой, действия пропаганды России нарушают законы и обычаи войны, которые направлены на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, что запрещено Женевской конвенцией 1949.  Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", созданное в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу с миссией подготовки будущих кадров для вооруженных сил и силовых структур. 
  • 13 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ перебрасывает в Украину военный контингент из Нагорного Карабаха (Азербайджан) и привлекает большое количество боевиков-наемников из других стран — Сирии, Сербии.

Читайте также: Путин и Шойгу хотят отправить воевать в Украину несовершеннолетних из "Юнармии" – ГУР

Наталия Фреик
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