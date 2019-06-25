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25.06.2019, 16:47

Россия может отправить в ПАСЕ "депутатов" Крыма

Россия может отправить в ПАСЕ "депутатов" Крыма - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ

Глава делегации страны-агрессора в ПАСЕ прокомментировал возможное участие "депутатов" Крыма

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой допустил участие так называемых депутатов временно оккупированного Крыма в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом он сообщил RFI.

Отвечая на вопрос, будут ли крымские чиновники принимать участие в ПАСЕ, Толстой сказал: "Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и "сенаторы" могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее".

При этом он подчеркнул, что якобы "не признавать Крым российским – это все равно что не признавать объединение Германии".

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. 

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Теги: Россия, Крым, рф, пасе, депутаты, петр толстой
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