Россия намеренно ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк высказал уверенность, что Россия намеренно ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге, в котором находились более тысячи мирных жителей. Об этом он написал в Twitter.

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"Кременчуг сейчас… Россия намеренно бьет ракетой в торговый центр, где находятся более тысячи мирных людей. Просто посреди дня. Просто потому, что хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия – это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну", – написал Подоляк.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более тысячи посетителей. По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный момент известно о гибели двух человек и 20 раненых, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.

Вадим Ребрина

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