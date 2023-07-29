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Россия нанесла ракетный удар по Сумам

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 21:33
Россия нанесла ракетный удар по Сумам - Фото
Иллюстративное фото

Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Об этом сообщает Сумская ОВА.

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"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы", – говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Наталья Медведева
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ракетный ударСумы
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