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Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть погибшие и раненые – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 19:09
Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть погибшие и раненые – видео - Фото
Фото: t.me/kurtievofficial

Сегодня, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

"Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", – написал Куртев.

Он добавил, что взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Telegram-канал Типичное Запорожье опубликовал видео последствий российского ракетного удара.

Последствия ракетного удара.

Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть погибшие и раненые – видео

Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть погибшие и раненые – видео

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Наталья Медведева
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войнаракетный ударЗапорожье
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