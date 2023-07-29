Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть погибшие и раненые – видео
29.07.2023, 19:09
Фото: t.me/kurtievofficial
Сегодня, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.
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"Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", – написал Куртев.
Он добавил, что взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.
Telegram-канал Типичное Запорожье опубликовал видео последствий российского ракетного удара.
Последствия ракетного удара.
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