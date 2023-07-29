Опубликовано видео жилого дома в Днепре, по которому вечером 28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар. Соответствующую запись обнародовало "Суспильне Днепр".
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На записи можно увидеть разрушения от ракетной атаки врага накануне.
Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия.
Свидетели также рассказали о моменте прилета по жилому комплексу. Вследствие удара пострадало девять человек, погибших нет.
Напомним, что вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.
- Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.
- 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Кинжал" и ракеты других типов. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по вражеским целям работала противовоздушная оборона.
- Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за сутки. Президент Зеленский сообщил, что вследствие атаки есть несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.
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