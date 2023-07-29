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Днепр. Как выглядит жилой дом, по которому россияне нанесли ракетный удар, – видео с места видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 12:40
Последствия удара по Днепру
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Опубликовано видео жилого дома в Днепре, по которому вечером 28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар. Соответствующую запись обнародовало "Суспильне Днепр".

На записи можно увидеть разрушения от ракетной атаки врага накануне.
Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия. 
Свидетели также рассказали о моменте прилета по жилому комплексу. Вследствие удара пострадало девять человек, погибших нет. 

Напомним, что вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

  • Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.
  • 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Кинжал" и ракеты других типов. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по вражеским целям работала противовоздушная оборона.
  • Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за сутки. Президент Зеленский сообщил, что вследствие атаки есть несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.

Читайте также: Ракетная атака. Над Днепропетровской областью сбили ракету во время тревоги – фото

Дмитрий Гриниченко
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