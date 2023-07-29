Опубликовано видео жилого дома в Днепре, по которому вечером 28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар. Соответствующую запись обнародовало "Суспильне Днепр".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи можно увидеть разрушения от ракетной атаки врага накануне.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия.

Свидетели также рассказали о моменте прилета по жилому комплексу. Вследствие удара пострадало девять человек, погибших нет.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.