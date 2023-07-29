Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Опубліковано відео житлового будинку у Дніпрі, по якому увечері 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару. Відповідний запис оприлюднило Супільне Дніпро.
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На записі можна побачити руйнування від ракетної атаки ворога напередодні.
Комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки.
Свідки також розповіли про момент прильоту по житловому комплексу. Внаслідок удару постраждало дев'ять осіб, загиблих немає.
Комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки.
Свідки також розповіли про момент прильоту по житловому комплексу. Внаслідок удару постраждало дев'ять осіб, загиблих немає.
Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
- Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.
- 26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Кинджал" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших регіонах по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
- Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.
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