Опубліковано відео житлового будинку у Дніпрі, по якому увечері 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару. Відповідний запис оприлюднило Супільне Дніпро.

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На записі можна побачити руйнування від ракетної атаки ворога напередодні.



Комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки.



Свідки також розповіли про момент прильоту по житловому комплексу. Внаслідок удару постраждало дев'ять осіб, загиблих немає.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

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