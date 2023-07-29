Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є загиблі та поранені – відео
29.07.2023, 19:09
Фото: t.me/kurtievofficial
Сьогодні, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.
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"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення", – написав Куртев.
Він додав, що вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітньої установи та супермаркету.
Telegram-канал Типове Запоріжжя опублікувало відео наслідків російського ракетного удару.
Наслідки ракетного удару.
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