Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є загиблі та поранені – відео

Сьогодні, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення", – написав Куртев.

Він додав, що вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітньої установи та супермаркету.

Telegram-канал Типове Запоріжжя опублікувало відео наслідків російського ракетного удару.

Наслідки ракетного удару.

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