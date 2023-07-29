RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є загиблі та поранені – відео

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 19:09
Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є загиблі та поранені – відео - Фото
Фото: t.me/kurtievofficial

Сьогодні, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення", – написав Куртев.

Він додав, що вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітньої установи та супермаркету.

Telegram-канал Типове Запоріжжя опублікувало відео наслідків російського ракетного удару.

Наслідки ракетного удару.

Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є загиблі та поранені – відео

Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є загиблі та поранені – відео

Читайте також: Дніпро. Як виглядає житловий будинок, по якому росіяни завдали ракетного удару, – відео з місця

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназапоріжжяракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 