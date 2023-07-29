Росія завдала ракетного удару по Сумах
29.07.2023, 21:33
Ілюстративне фото
Росія завдала ракетного удару по Сумах. Про це повідомляє Сумська ОВА.
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"Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах", – йдеться у повідомленні.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
- Вдень 29 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – загинули двоє людей.
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