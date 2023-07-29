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Росія завдала ракетного удару по Сумах

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 21:33
Росія завдала ракетного удару по Сумах - Фото
Ілюстративне фото

Росія завдала ракетного удару по Сумах. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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"Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах", – йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Наталія Медведєва
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