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Россия нанесла ракетный удар в пригороде Запорожья: есть разрушения – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 08:33
Россия нанесла ракетный удар в пригороде Запорожья: есть разрушения – фото - Фото
Фото: Александр Старух / Telegram

Россия ночью нанесла ракетный удар в районе города Вольнянска, который расположен недалеко от Запорожья. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух.

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"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянск", – говорится в Telegram-канале чиновника.

В результате ударов повреждения получили здания трех предприятий и автомобили.

Россия нанесла ракетный удар в пригороде Запорожья: есть разрушения – фото

Россия нанесла ракетный удар в пригороде Запорожья: есть разрушения – фото

Раненых и погибших нет.

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Андрій Водяний
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война ракетный удар запорожская область Вольнянск
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