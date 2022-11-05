Россия нанесла ракетный удар в пригороде Запорожья: есть разрушения – фото
05.11.2022, 08:33
Фото: Александр Старух / Telegram
Россия ночью нанесла ракетный удар в районе города Вольнянска, который расположен недалеко от Запорожья. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух.
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"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянск", – говорится в Telegram-канале чиновника.
В результате ударов повреждения получили здания трех предприятий и автомобили.
Раненых и погибших нет.
- В ночь на 4 ноября россияне также били ракетами в Запорожском районе.
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