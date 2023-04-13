Россия нанесла три авиаудара по Орехову. Масштаб разрушений пока не установлен – ОВА

Сегодня, 13 апреля, российские оккупанты нанесли три авиаудара по Орехову. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"Снова враг уродует сердце мирного города", – говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне нанесли три авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.

"Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки", – рассказали в ОВА.

Сейчас спасатели устанавливают масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала, заявили в ОВА.

11 апреля россияне нанесли авиаудары Су-35 по Гуляйполю и Орехову, били по жилому сектору.

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