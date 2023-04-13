Россия нанесла три авиаудара по Орехову. Масштаб разрушений пока не установлен – ОВА
13.04.2023, 13:22
Истребители Су-35 (Фото: EPA)
Сегодня, 13 апреля, российские оккупанты нанесли три авиаудара по Орехову. Об этом сообщает Запорожская ОВА.
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"Снова враг уродует сердце мирного города", – говорится в сообщении.
Как отмечается, россияне нанесли три авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.
"Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки", – рассказали в ОВА.
Сейчас спасатели устанавливают масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала, заявили в ОВА.
- 11 апреля россияне нанесли авиаудары Су-35 по Гуляйполю и Орехову, били по жилому сектору.
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