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Россия нанесла три авиаудара по Орехову. Масштаб разрушений пока не установлен – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 13:22
Россия нанесла три авиаудара по Орехову. Масштаб разрушений пока не установлен – ОВА - Фото
Истребители Су-35 (Фото: EPA)

Сегодня, 13 апреля, российские оккупанты нанесли три авиаудара по Орехову. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Снова враг уродует сердце мирного города", – говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне нанесли три авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.

"Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки", – рассказали в ОВА.

Сейчас спасатели устанавливают масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала, заявили в ОВА.

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