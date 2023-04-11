Ермак: Россияне активно применяют управляемые авиабомбы, Украине нужна современная авиация

Российские оккупанты активно используют управляемые авиабомбы, Украине нужна современная авиация. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава ОП подчеркнул, что управляемые авиабомбы – это очередной инструмент российских террористов, которым они убивают гражданских украинцев.

"Авиация врага использует их на всех участках фронта, обстреливает гражданскую инфраструктуру, убивает людей", – заявил Ермак.

Глава ОП заявил, что Украине нужна современная авиация и противоракетная оборона, чтобы спасти украинцев и не дать россиянам больше возможностей для использования управляемых авиабомб.

Первый массированный удар управляемыми авиабомбами Россия нанесла 24 марта – оккупанты выпустили 10 УАБ по Белополью Сумской области.

В начале апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что новые управляемые бомбы России применяются до 20 штук в сутки по всей линии фронта, оккупанты запускают их с самолетов Су-35 и Су-34.

Читайте также: Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.