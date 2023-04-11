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Ермак: Россияне активно применяют управляемые авиабомбы, Украине нужна современная авиация

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 18:38
Ермак: Россияне активно применяют управляемые авиабомбы, Украине нужна современная авиация - Фото
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Российские оккупанты активно используют управляемые авиабомбы, Украине нужна современная авиация. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Глава ОП подчеркнул, что управляемые авиабомбы – это очередной инструмент российских террористов, которым они убивают гражданских украинцев.

"Авиация врага использует их на всех участках фронта, обстреливает гражданскую инфраструктуру, убивает людей", – заявил Ермак.

Глава ОП заявил, что Украине нужна современная авиация и противоракетная оборона, чтобы спасти украинцев и не дать россиянам больше возможностей для использования управляемых авиабомб.

  • Первый массированный удар управляемыми авиабомбами Россия нанесла 24 марта – оккупанты выпустили 10 УАБ по Белополью Сумской области.
  • В начале апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что новые управляемые бомбы России применяются до 20 штук в сутки по всей линии фронта, оккупанты запускают их с самолетов Су-35 и Су-34.

Читайте также: Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

Наталія Медведєва
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