Россия наносит удары по Харькову и области – ОВА
22.05.2023, 16:05
Олег Синегубов (Скриншот видео)
Российские оккупанты наносят удары по Харькову и области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", – написал он.
Новость будет дополняться по мере поступления информации.
- Ночью над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре ракеты, есть раненые.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии