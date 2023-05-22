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Россия наносит удары по Харькову и области – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 16:05
Россия наносит удары по Харькову и области – ОВА - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

Российские оккупанты наносят удары по Харькову и области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", – написал он.

Новость будет дополняться по мере поступления информации.

Наталья Медведева
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