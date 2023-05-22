Росія завдає ударів по Харкову та області – ОВА
22.05.2023, 16:05
Олег Синєгубов (Скриншот відео)
Російські окупанти завдають ударів по Харкову та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", – написав він.
Новина буде доповнюватися згідно надходження нової інформації.
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