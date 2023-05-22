Росія завдає ударів по Харкову та області – ОВА

Російські окупанти завдають ударів по Харкову та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", – написав він.

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Вночі над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири ракети, є поранені.

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