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Росія завдає ударів по Харкову та області – ОВА

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 16:05
Росія завдає ударів по Харкову та області – ОВА - Фото
Олег Синєгубов (Скриншот відео)

Російські окупанти завдають ударів по Харкову та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", – написав він.

Новина буде доповнюватися згідно надходження нової інформації.

Наталія Медведєва
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