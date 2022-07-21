Россия нацелилась на критическую инфраструктуру, хочет захватывать ТЭС – разведка Британии
Армия России поставила в приоритет захват критической инфраструктуры в Украине, в частности электростанций. Об этом говорится в выводе британской разведки.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Разведчики отметили, что российские оккупанты продолжают попытки мелких атак вдоль линии фронта на Донбассе. Вероятно, они приближаются к Углегорской ТЭС – второй по величине в Украине.
Британцы считают, что РФ отдает приоритет захвату критически важной инфраструктуры, такой как электростанции.
При этом они не исключают, что россияне пытаются прорваться в районе Углегорской ТЭС, чтобы восстановить темп продвижения на южной "клешне" наступления на Славянск и Краматорск.
- Сегодня утром Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурм армии России Углегорской ТЭС и заставили оккупантов бежать.
Читайте также: Мосты через Днепр станут ключевым фактором в боях за Херсон — разведка Британии
Комментарии