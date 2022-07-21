ВСУ отбили штурм Углегорской ТЭС и заставили оккупантов бежать – сводка Генштаба

Украинские военные отбили штурм армии России Углегорской ТЭС, оккупанты были вынуждены бежать. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление – РФ била из ствольной и реактивной артиллерии по ряду населенных пунктов.

Донбасс

Славянское – российские обстрелы возле ряда населенных пунктов. Краматорское – РФ вела артиллерийские обстрелы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки, Спорного, ведет штурмовые действия возле Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

Бахмутское – враг ведет боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС, обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру, нанес авиаудары по Вершине и Белогоровке, использует ДРГ для выявления огневых позиций ВСУ. РФ безуспешно вела штурмовые действия для захвата Углегорской ТЭС – украинские военные заставили оккупантов убегать.

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Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру, нанес авиаудары возле Красногоровки и Сладкого, на отдельных участках усовершенствует оборудование позиций.

Юг

На Южнобугском направлении РФ сосредоточила усилия на удержании позиций, ведет разведку с помощью дронов, из танков и артиллерии систематически обстреливала гражданскую инфраструктуру.

Север

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков создания наступательных группировок. На Северском – враг ведет воздушную разведку в приграничье Сумской и Черниговской областей.

Общее

В воинских частях РФ наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, которые имели краткосрочные контракты, также большинство военных отказываются продлевать долгосрочные контракты.

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Марк Сировой

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