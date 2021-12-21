Россия не хочет видеть Украину на переговорах с США и НАТО о нерасширении Альянса

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не передавала Украине свой список к США и НАТО, в котором требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. Об этом он сказал на пресс-конференции российским СМИ в Москве.

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"Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", – сказал Руденко.

По словам российского дипломата, "пока проекты договоров были переданы лишь двум субъектам – США и Североатлантическому альянсу".

Руденко заявил "о последствиях" в случае "возможной отправки США своих войск на территорию Украины".

По его словам, "такие шаги идут только к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины".

17 декабря 2021 года РФ опубликовала список требований США и НАТО, в частности, она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

Александр Матвиенко

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