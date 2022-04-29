"Россия не оставила нам другого выбора". ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине
ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, поскольку Россия заблокировала ее работу. Об этом заявил глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсекретарь Хельга Мария Шмид, сообщает пресс-служба организации.
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Отмечается, что такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии.
"Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставляла нам другого выбора, кроме как принять меры для закрытия Миссии", – сообщил глава ОБСЕ Збигнев Рау.
Рау также заверил, что польское председательство ОБСЕ продолжит изучать альтернативы будущей роли ОБСЕ в Украине.
Генсек организации Шмид отметила, что ОБСЕ приступит к шагам для эффективного закрытия Миссии, добавив, что безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом организации.
- В первый день вторжения России в Украину, армия РФ в оккупированных Донецке и Луганске захватили сотрудников ОБСЕ.
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