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"Россия не оставила нам другого выбора". ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 08:50
Глава ОБСЕ Збигнев Рау ( Фото: ЕРА)

ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, поскольку Россия заблокировала ее работу. Об этом заявил глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсекретарь Хельга Мария Шмид, сообщает пресс-служба организации. 

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Отмечается, что такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии.

"Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставляла нам другого выбора, кроме как принять меры для закрытия Миссии", – сообщил глава ОБСЕ Збигнев Рау.

Рау  также заверил, что польское председательство ОБСЕ продолжит изучать альтернативы будущей роли ОБСЕ в Украине.

Генсек организации Шмид отметила, что ОБСЕ приступит к  шагам для эффективного закрытия Миссии, добавив, что  безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом организации.

  • В первый день вторжения России в Украину, армия РФ в оккупированных Донецке и Луганске захватили сотрудников ОБСЕ.

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Наталия Фреик
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