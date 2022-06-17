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Россия не отвечает на запросы расследователей ООН о военных преступлениях – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 22:41
Россия не отвечает на запросы расследователей ООН о военных преступлениях – Reuters - Фото
Жертвы российской оккупации в Буче (Фото - EPA)

Комиссия ООН, созданная для расследования военных преступлений, совершенных в Украине в ходе российского вторжения, заявила, что ей пока не удалось "установить контакт" с Россией. Об этом сообщает Reuters.

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Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".

Мозе сказал, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.

"В Буче и Ирпене комиссия получила данные о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", – сказал Мозе.

Комиссия была создана Советом ООН по правам человека для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.

Независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ, прибыла в Украину 11 июня.

Сергей Бережной
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