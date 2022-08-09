Россия не пускает инспекторов из США на свои ядерные объекты

Россия заявила, что приостанавливает действие соглашения с США о перекрестных инспекциях ядерных объектов по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) 2010 года.

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МИД России заявил, что "временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору" в связи с тем, что санкции США, введенные из-за вторжения РФ в Украину, якобы сделали невозможными российские инспекции в США, а потому Россия приостанавливает инспекции американской стороны.

По сообщению The Guardian, Государственный департамент США не сразу отреагировал на заявление МИД России. Его представитель заявил, однако, что "Соединенные Штаты ... сохраняют конфиденциальность переговоров между сторонами, касающихся выполнения договора".

В то же время, сообщают источники издания, Россия продолжает в соответствии с договором СНВ уведомлять США о любых перемещениях или изменениях статуса ее ядерного арсенала.

Военные эксперты отмечают, что инспекции и уведомления не являются единственными инструментами взаимного контроля выполнения договора СНВ, а потому приостановка Кремлем инспекций не ставит договор под угрозу, хотя и является, по их мнению, "неудачным шагом".

3 февраля 2021 года Россия и США продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.

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Сергей Бережной

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