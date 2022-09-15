UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия не впускает тех, кому незаконно выдала паспорта после 2014 года – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 15:33
Россия не впускает тех, кому незаконно выдала паспорта после 2014 года – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

"Новороссиян", которые получили паспорт РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и хотят уехать в Россию, российские пограничники не выпускают из ОРДЛО. Об  этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости   

"Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы получившим паспорт РФ на оккупированных территориях начиная с 2014 года", – написал Подоляк.

Он отметил, что "такова судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России. Они нигде не нужны".

Подоляк также процитировал известное предупреждение для россиян от журналиста Аркадия Бабченко - "Родина тебя бросит, сынок. Всегда".

  • В сентябре 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил раздачу паспортов РФ жителям временно оккупированных Россией территорий с выдачей нацистами во время Второй мировой войны "аусвайсов" гражданам захваченных ими стран.
  • Сегодня в ГУР сообщили, что жители ОРДЛО, которые пытались выехать в Россию по выданному оккупантами паспорту РФ, на российской границе получали объяснение, что "они никто и звать их никак". 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
паспорт рф михаил подоляк граница РФ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 