Россия не впускает тех, кому незаконно выдала паспорта после 2014 года – Подоляк

"Новороссиян", которые получили паспорт РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и хотят уехать в Россию, российские пограничники не выпускают из ОРДЛО. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы получившим паспорт РФ на оккупированных территориях начиная с 2014 года", – написал Подоляк.

Он отметил, что "такова судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России. Они нигде не нужны".

Подоляк также процитировал известное предупреждение для россиян от журналиста Аркадия Бабченко - "Родина тебя бросит, сынок. Всегда".

В сентябре 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил раздачу паспортов РФ жителям временно оккупированных Россией территорий с выдачей нацистами во время Второй мировой войны "аусвайсов" гражданам захваченных ими стран.

Сегодня в ГУР сообщили, что жители ОРДЛО, которые пытались выехать в Россию по выданному оккупантами паспорту РФ, на российской границе получали объяснение, что "они никто и звать их никак".

Сергій Бережний

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