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После наступления ВСУ жители ОРДЛО недовольны действиями РФ. Считают, что их "сдают" — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 11:52
После наступления ВСУ жители ОРДЛО недовольны действиями РФ. Считают, что их
Символика террористических ЛДНР (Коллаж: ГУР)

Пророссийски настроенные жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей недовольны действиями Кремля после наступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что после наступления ВСУ среди пророссийски настроенных жителей ОРДЛО поменялись настроения — они недовольны ходом войны РФ против Украины и действиями российской власти. 

На оккупированных территориях царит мысль, что Россия "сдает интересы республик". Такие настроения усилились после того, как выяснилось, что российские паспорта, которые выдали на территории ОРДЛО, не имеют никакой юридической силы в РФ.

Те жители ОРДЛО, которые пытались выехать в Россию по такому паспорту, на российской границе получали объяснение, что "они никто и звать их никак", отметили в ГУР. 

Кроме этого, среди бойцов 14-й отдельной бригады специального назначения армии России распространяют информацию о том, что до 1 декабря должен якобы завершиться один из этапов войны против Украины, после чего запланировано выведение с части оккупированных территорий регулярной российской армии. 

Территории якобы будут переданы под контроль "добровольческим батальонам", вероятно, по образцу 1-го и 2-го армейских корпусов российской армии в Донецке и Луганске соответственно. 

Читайте также: "Повышение обороноспособности". РФ отключила мобильный интернет в Луганской области — ОВА 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс ордло разведка
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