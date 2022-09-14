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"Повышение обороноспособности". РФ отключила мобильный интернет в Луганской области — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 12:47
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты отключили мобильный интернет на временно оккупированной территории Луганской области для "повышения обороноспособности". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, гауляйтеры Луганской области продолжают утверждать, что на территории региона, "не происходит ничего угрожающего", однако одновременно они отключили мобильный интернет.

"Оператор" боевиков объяснил это решением оккупантов для "обеспечения обороноспособности и безопасности". 

Также Гайдай заявил, что на трассе Старобельск-Луганск продолжаются пробки, зафиксировано около 300 автомобилей с госномерами Харьковской области — большинство машин с прицепами, загруженными награбленным имуществом, а за рулем находились российские военные. 

  • 12 сентября глава ОВА сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей. 
  • Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны.
  • Недавно в сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.

Читайте также: Гайдай – коллаборантам, бегущим из Луганщины: Как в 2014-м не будет, наказание неизбежно 

Дмитро Гриниченко
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война луганская область временно оккупированные территории Сергей Гайдай
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