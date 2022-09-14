"Повышение обороноспособности". РФ отключила мобильный интернет в Луганской области — ОВА

Российские оккупанты отключили мобильный интернет на временно оккупированной территории Луганской области для "повышения обороноспособности". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, гауляйтеры Луганской области продолжают утверждать, что на территории региона, "не происходит ничего угрожающего", однако одновременно они отключили мобильный интернет.

"Оператор" боевиков объяснил это решением оккупантов для "обеспечения обороноспособности и безопасности".

Также Гайдай заявил, что на трассе Старобельск-Луганск продолжаются пробки, зафиксировано около 300 автомобилей с госномерами Харьковской области — большинство машин с прицепами, загруженными награбленным имуществом, а за рулем находились российские военные.

12 сентября глава ОВА сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей.

Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны.

Недавно в сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.

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Дмитро Гриниченко

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