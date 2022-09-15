В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили митинг под "воинской частью" — ОВА

Во временно оккупированном Луганске семьи принудительно мобилизованных мужчин устроили митинг под "воинской частью" захватчиков. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, причиной митинга стало то, что принудительно мобилизованных, которые уцелели при разгроме российской армии в Харьковской области, хотели сразу отправить воевать в Донецкую область.

Также он заявил, что с приближением Вооруженных Сил Украины к административным границам Луганской области представители оккупантов начали распространять пропагандистские сюжеты о том, что "ситуация под контролем" — в частности, в Кременной, Северодонецке и Сватово.

12 сентября глава ОВА сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей.

Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны.

Недавно в сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.

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Дмитро Гриниченко

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