UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия не смогла взять под контроль украинское небо – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 12:00
Россия не смогла взять под контроль украинское небо – британская разведка - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ) 4

Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на сводку военной разведки.

По данным британцев, на северо-западе от Киева продолжаются бои, российские войска не смогли добиться какого-либо значительного прорыва.

Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам, добавляют в Минобороны.

Если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной, пусть даст боевые самолеты — Украина закроет его сама.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
небо британская разведка система пво минобороны великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 