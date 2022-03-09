Россия не смогла взять под контроль украинское небо – британская разведка

Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на сводку военной разведки.

По данным британцев, на северо-западе от Киева продолжаются бои, российские войска не смогли добиться какого-либо значительного прорыва.

Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам, добавляют в Минобороны.

8 марта секретарь СНБО Алексей Данилов призвал НАТО дать Украине боевые самолеты. По его словам, если Запад не хочет закрыть небо над Украиной, Украина закроет его сама.

Если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной, пусть даст боевые самолеты — Украина закроет его сама.

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Юрий Смирнов

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