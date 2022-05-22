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Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину – советник Байдена

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 21:57
Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину – советник Байдена - Фото
Фото: EPA

Белый дом уверен, что Россия не сможет сорвать поставки американского оружия в Украину. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в воскресенье.

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"Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепочку поставок этого оружия в Украину. Поэтому даже если россиянам иногда удается попасть и ударить по той или иной партии на территории Украины, со стратегической точки зрения это не остановит военную помощь, которую мы оказываем", – сказал Салливан.

  • 11 мая Палата представителей США, а 19 мая Сенат США проголосовали за выделение нового пакета военной и гуманитарной помощи Украине на сумму около $40 млрд.
  • Россия неоднократно заявляла, что будет считать законной целью оружие стран НАТО, передаваемое Украине.
Андрей Водяный
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США война оружие военная помощь Джейк Салливан
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