Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину – советник Байдена

Белый дом уверен, что Россия не сможет сорвать поставки американского оружия в Украину. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в воскресенье.

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"Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепочку поставок этого оружия в Украину. Поэтому даже если россиянам иногда удается попасть и ударить по той или иной партии на территории Украины, со стратегической точки зрения это не остановит военную помощь, которую мы оказываем", – сказал Салливан.

11 мая Палата представителей США, а 19 мая Сенат США проголосовали за выделение нового пакета военной и гуманитарной помощи Украине на сумму около $40 млрд.

Россия неоднократно заявляла, что будет считать законной целью оружие стран НАТО, передаваемое Украине.

Андрей Водяный

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