Россия ночью атаковала Украину "шахедами". Удалось сбить восемь из девяти
Россия в ночь на 26 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Удалось сбить восемь из девяти, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Запуск "шахедов" производился из района российского города Приморско-Ахтарск, это юго-восточное побережье Азовского моря.
"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены восемь вражеских беспилотников Shahed-131/136", – говорится в сообщении Воздушных сил.
Два из них сбили над Днепропетровской областью (Новомосковский и Синельниковский районы), сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
Остальные прорвались севернее, один долетел до Киевской области.
Воздушная тревога в Киеве длилась примерно с 00:00 до 3:20 ночи.
С начала месяца россияне запустили по Украине уже более 300 "шахедов", украинским войскам удалось сбить около 80% из них.
- 25 ноября Воздушные силы рассказали, что россияне стали использовать "шахеды" черного цвета с карбоновым покрытием.
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