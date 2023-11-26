Россия ночью атаковала Украину "шахедами". Удалось сбить восемь из девяти

Россия в ночь на 26 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Удалось сбить восемь из девяти, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Запуск "шахедов" производился из района российского города Приморско-Ахтарск, это юго-восточное побережье Азовского моря.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены восемь вражеских беспилотников Shahed-131/136", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Два из них сбили над Днепропетровской областью (Новомосковский и Синельниковский районы), сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

Остальные прорвались севернее, один долетел до Киевской области.

Воздушная тревога в Киеве длилась примерно с 00:00 до 3:20 ночи.

С начала месяца россияне запустили по Украине уже более 300 "шахедов", украинским войскам удалось сбить около 80% из них.

25 ноября Воздушные силы рассказали, что россияне стали использовать "шахеды" черного цвета с карбоновым покрытием.

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