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Росія уночі атакувала Україну "шахедами". Вдалося збити вісім з дев'яти

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 07:48
Росія уночі атакувала Україну
Фото: Сергій Наєв / Telegram

Росія у ніч проти 26 листопада атакувала Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Вдалося збити вісім із дев'яти, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розказав, що росіяни повернулися до звичної тактики: атака невеликою кількістю дронів, розділених на маленькі групи.

Запуск "шахедів" відбувався з району російського міста Приморсько-Ахтарськ, це південно-східне узбережжя Азовського моря.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено вісім ворожих безпілотників Shahed-131/136", – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Росія уночі атакувала Україну "шахедами". Вдалося збити вісім з дев'яти

Два з них збили над Дніпропетровською областю (Новомосковський і Синельниківський райони), повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

Решта прорвались північніше. Про два збитих "шахеди" повідомила Черкаська обладміністрація, а один долетів аж до Київської області.

Повітряна тривога у Києві тривала приблизно з 00:00 до 3:20 ночі.

З початку місяця росіяни запустили по Україні вже понад 300 "шахедів", українським військам вдалося збити близько 80% із них.

Андрій Водяний
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війнаповітряні силиShahed

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