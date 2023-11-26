Росія уночі атакувала Україну "шахедами". Вдалося збити вісім з дев'яти

Росія у ніч проти 26 листопада атакувала Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Вдалося збити вісім із дев'яти, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розказав, що росіяни повернулися до звичної тактики: атака невеликою кількістю дронів, розділених на маленькі групи.

Запуск "шахедів" відбувався з району російського міста Приморсько-Ахтарськ, це південно-східне узбережжя Азовського моря.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено вісім ворожих безпілотників Shahed-131/136", – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Два з них збили над Дніпропетровською областю (Новомосковський і Синельниківський райони), повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

Решта прорвались північніше. Про два збитих "шахеди" повідомила Черкаська обладміністрація, а один долетів аж до Київської області.

Повітряна тривога у Києві тривала приблизно з 00:00 до 3:20 ночі.

З початку місяця росіяни запустили по Україні вже понад 300 "шахедів", українським військам вдалося збити близько 80% із них.

25 листопада Повітряні сили розказали, що росіяни почали використовувати "шахеди" чорного кольору з карбоновим покриттям.

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