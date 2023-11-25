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Чорні Shahed. ЗСУ: Карбон поглинає РЛС, колір ускладнює прив'язку до цілі – фото

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 15:15
Чорні Shahed. ЗСУ: Карбон поглинає РЛС, колір ускладнює прив'язку до цілі – фото - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот з відео)

Росіяни почали використовувати дрони-камікадзе Shahed чорного кольору з покриттям з карбономатеріалу, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, а чорний колір ускладнює візуальну прив'язку для протиповітряної оборони, пояснив він в етері телемаратону.

"Це не є реактивні [дрони Shahed-238]. Іран показав перспективну модель цього "шахеда", невідомо там чи виготовляють вони [ці безпілотники], в якій кількості ще і так далі, яка буде доля цього реактивного БпЛА. Але сам факт – чорний колір, можливо, росіянам сподобалася ідея [Shahed-238]. Вони й раніше удосконалювали ті БпЛА, що у них уже були отримані від Ірану, і ті, що вони роблять самі. Використовуючи певні от власне композитні матеріали для меншої сітловідбивальної поверхні, так би [мовити] ефективності відбивальної", – сказав Ігнат.

Він повідомив, що окупанти використали карбономатеріал: карбон є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір ускладнить роботу ППО – візуальну прив'язку до цілі.

"Ну і чорний колір, зрозуміло, чому... Ну карбон сам по собі так, може бути чорним. Це ускладнить роботу ППО, а саме візуальну прив'язку до цілі для мобільних вогневих груп – тих, кому потрібна візуальна прив'язка. Власне це буде теж проблемою", – пояснив речник ПС.

Ігнат зазначив, що зараз українські захисники впоралися навіть із таким викликом і знищили 74 з 75 російських дронів.

У соцмережах ширяться фото уламків "шахедів" у чорному кольорі – їх вже показували в телемаратоні:

А ось такий вигляд має презентований Іраном новий Shahed-238, країна стверджує, що він має реактивний двигун та головку самонаведення:

Скриншот

  • З ночі на 25 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА. Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
  • Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.
  • Уламки російського "шахеда" влучили у дитячий садочок у Солом'янському районі – відео зсередини.

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Артем Джеріпа
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війнаппорлсЮрій ІгнатShahedшахедчорний колір
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