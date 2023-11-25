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Черный Shahed. ВСУ: Карбон поглощает РЛС, цвет усложняет привязку к цели.

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 15:15
Черный Shahed. ВСУ: Карбон поглощает РЛС, цвет усложняет привязку к цели. - Фото
Юрий Игнат (Скриншот из видео)

Россияне начали использовать дроны-камикадзе Shahed черного цвета с покрытием из карбономатериала, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, а черный цвет усложняет визуальную привязку для противовоздушной обороны, пояснил он в эфире телемарафона.

"Это не реактивные [дроны Shahed-238]. Иран показал перспективную модель этого шахеда, неизвестно там изготовляют ли они [эти беспилотники], в каком количестве еще и так далее, какова будет судьба этого реактивного БпЛА. Но сам факт – черный цвет, возможно, россиянам понравилась идея [Shahed-238]. Они и раньше совершенствовали те БпЛА, которые у них уже были получены от Ирана, и те, что они делают сами. , – сказал Игнат.

Он сообщил, что оккупанты использовали карбономатериал: карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, а черный цвет усложнит работу ПВО – визуальную привязку к цели.

"Ну и черный цвет, понятно, почему... Ну карбон сам по себе да, может быть черным. Это усложнит работу ПВО, а именно визуальную привязку к цели для мобильных огневых групп – тех, кому нужна визуальная привязка". Собственно, это будет тоже проблемой", – пояснил спикер ПС.

Игнат отметил, что сейчас украинские защитники справились даже с таким вызовом и уничтожили 74 из 75 российских дронов.

В соцсетях распространяются фото обломков "шахедов" в черном цвете – их уже показывали в телемарафоне:

А вот так выглядит презентованный Ираном новый Shahed-238, страна утверждает, что он имеет реактивный двигатель и головку самонаведения.

Скриншот

  • С ночи на 25 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА. Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
  • Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.
  • Обломки российского "шахеда" попали в детский садик в соломенском районе – видео изнутри .

Читайте также: Киев. Последствия крупнейшей российской атаки "шахедами" – фото спасателей

Артём Джерипа
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войнапвоShahedшахедрлсчерный цветЮрий Игнат
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