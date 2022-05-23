Россия ночью дважды обстреляла Коростень

Россия ночью 23 мая нанесла два ракетных удара по Коростеню в Житомирской области. Первый удалось отбить противовоздушной обороне, но следующие ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру. Об этом рассказал глава областной администрации Виталий Бунечко в эфире единого телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Около двух и около четырех ночи произошли взрывы в городе Коростене. В четыре – прилет в железнодорожную инфраструктуру. В два сработала ПВО, и болванка упала на один из жилых массивов, нет значительных повреждений", – сказал он.

Это уже третий обстрел Житомирской области за последние несколько дней.

20 мая Россия запустила по Малину три ракеты. В результате обстрела получили ранения трое местных жителей, были повреждены объект железнодорожной инфраструктуры, хозяйственные помещения, электросеть. Также обломками ракет повреждены десятки частных домов, два автомобиля.

22 мая Малин обстреляли вторично, ракеты попали в то же место. Один человек погиб.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.