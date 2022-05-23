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Россия ночью дважды обстреляла Коростень

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 08:47
Россия ночью дважды обстреляла Коростень - Фото
Фото: EPA

Россия ночью 23 мая нанесла два ракетных удара по Коростеню в Житомирской области. Первый удалось отбить противовоздушной обороне, но следующие ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру. Об этом рассказал глава областной администрации Виталий Бунечко в эфире единого телемарафона.

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"Около двух и около четырех ночи произошли взрывы в городе Коростене. В четыре – прилет в железнодорожную инфраструктуру. В два сработала ПВО, и болванка упала на один из жилых массивов, нет значительных повреждений", – сказал он.

Это уже третий обстрел Житомирской области за последние несколько дней.

  • 20 мая Россия запустила по Малину три ракеты. В результате обстрела получили ранения трое местных жителей, были повреждены объект железнодорожной инфраструктуры, хозяйственные помещения, электросеть. Также обломками ракет повреждены десятки частных домов, два автомобиля.
  • 22 мая Малин обстреляли вторично, ракеты попали в то же место. Один человек погиб.
Андрей Водяный
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Коростень война житомирская область ракетный обстрел Виталий Бунечко
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