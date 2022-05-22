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Ракетный удар по Малину. Один человек погиб, четыре ракеты удалось сбить

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 20:23
Ракетный удар по Малину. Один человек погиб, четыре ракеты удалось сбить - Фото
Обстрел Малина 20 мая (Фото: прокуратура)

Россия в воскресенье нанесла ракетный удар по Малину, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в комментарии Суспільному.

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Обстрел произошел после 13 часов дня.

Воздушное командование Центр рассказало, что четыре крылатые ракеты удалось уничтожить подразделениям противовоздушной обороны: три ракеты – авиацией, одну – зенитным подразделением.

По имеющейся информации, Житомирскую область атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

"Пока конкретно сказать не могу, разве что уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот – ближе к семи часам вечера. Относительно повреждений, на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна", – рассказал Бунечко.

  • 20 мая Россия запустила по Малину три ракеты. В результате обстрела получили ранения трое местных жителей, были повреждены объект гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения, электросеть. Также обломками ракет повреждены десятки частных домов, два автомобиля.
Андрей Водяный
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