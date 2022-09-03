Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: прилет был возле школы

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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Под ракетный обстрел попал Новобаварский район, прилетело возле одной из школ.

По словам Терехова, обошлось без пострадавших. В школе выбито окна.

2 сентября сообщалось, что РФ разрушила комплекс "Локомотив" в Харькове, уничтожены бассейн и боксерский клуб.

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Марко Сировой

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