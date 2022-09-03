Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: прилет был возле школы
03.09.2022, 06:27
Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)
Армия России ночью нанесла ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Под ракетный обстрел попал Новобаварский район, прилетело возле одной из школ.
По словам Терехова, обошлось без пострадавших. В школе выбито окна.
- 2 сентября сообщалось, что РФ разрушила комплекс "Локомотив" в Харькове, уничтожены бассейн и боксерский клуб.
Смотрите также: Ракетный удар по Харькову. Прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии