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Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: прилет был возле школы

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 06:27
Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: прилет был возле школы - Фото
Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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Под ракетный обстрел попал Новобаварский район, прилетело возле одной из школ.

По словам Терехова, обошлось без пострадавших. В школе выбито окна.

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Марко Сировой
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обстрел ракетный удар Харьков школа ракета армия рф войска россии новобаварский район
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