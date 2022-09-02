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РФ разрушила комплекс "Локомотив" в Харькове, уничтожены бассейн и боксерский клуб — фото

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 13:34
РФ разрушила комплекс
Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по спортивному комплексу "Локомотив" имени Кирпы в Холодногорском районе Харькова, уничтожив бассейн и боксерский клуб. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, россияне ударили ракетами около полуночи, на спортивной арене тренировались чемпионки по синхронному плаванию, а также выступали мировые звезды спорта и призеры Олимпиад. 

Ракетный удар уничтожил бассейн и современный боксерский клуб, который открыли в феврале этого года. 

Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

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Дмитро Гриниченко
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война Харьков обстрелы олег синегубов
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