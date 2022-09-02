РФ разрушила комплекс "Локомотив" в Харькове, уничтожены бассейн и боксерский клуб — фото

Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по спортивному комплексу "Локомотив" имени Кирпы в Холодногорском районе Харькова, уничтожив бассейн и боксерский клуб. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, россияне ударили ракетами около полуночи, на спортивной арене тренировались чемпионки по синхронному плаванию, а также выступали мировые звезды спорта и призеры Олимпиад.

Ракетный удар уничтожил бассейн и современный боксерский клуб, который открыли в феврале этого года.

Утром 29 августа российские войска обстреляли Харьков кассетными боеприпасами.

Утром 30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Есть погибшие и раненые.

Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал Синегубов.

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Дмитро Гриниченко

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