РФ разрушила комплекс "Локомотив" в Харькове, уничтожены бассейн и боксерский клуб — фото
02.09.2022, 13:34
Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)
Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по спортивному комплексу "Локомотив" имени Кирпы в Холодногорском районе Харькова, уничтожив бассейн и боксерский клуб. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, россияне ударили ракетами около полуночи, на спортивной арене тренировались чемпионки по синхронному плаванию, а также выступали мировые звезды спорта и призеры Олимпиад.
Ракетный удар уничтожил бассейн и современный боксерский клуб, который открыли в феврале этого года.
- Утром 29 августа российские войска обстреляли Харьков кассетными боеприпасами.
- Утром 30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Есть погибшие и раненые.
- Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал Синегубов.
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