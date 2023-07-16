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Россия ночью запустила по Харькову четыре ракеты ЗРК С-300

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 08:55
Россия ночью запустила по Харькову четыре ракеты ЗРК С-300 - Фото
Фото: EPA

Россия ночью нанесла ракетный удар по Харькову, запустив с территории Белгородской области четыре ракеты ЗРК С-300. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

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Две ракеты взорвались в воздухе, две – упали на стадионе и на дороге в Шевченковском районе города.

Жертв и раненых нет, в одном из четырехэтажных домов выбиты окна.

Взрывы в Харькове раздались около 01:30.

Мэр города Игорь Терехов ночью сообщил, что "прилеты" произошло в центральной части города, но без разрушений.

  • Ночью Россия также обстреляла Запорожье – там под удар попал один из объектов инфраструктуры.
Андрей Водяный
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