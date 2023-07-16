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Росія вночі запустила по Харкову чотири ракети ЗРК С-300

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16.07.2023, 08:55
Росія вночі запустила по Харкову чотири ракети ЗРК С-300 - Фото
Фото: EPA

Росія вночі завдала ракетного удару по Харкову, запустивши з території Бєлгородської області чотири ракети ЗРК С-300. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

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Дві ракети вибухнули в повітрі, дві – впали на стадіоні та на дорозі в Шевченківському районі міста.

Жертв і поранених немає, в одному з чотириповерхових будинків вибито вікна.

Вибухи в Харкові пролунали близько 01:30.

Мер міста Ігор Терехов уночі повідомив, що "прильоти" сталися в центральній частині міста, але без руйнувань.

  • Уночі Росія також обстріляла Запоріжжя – там під удар потрапив один з об'єктів інфраструктури. 
Андрій Водяний
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