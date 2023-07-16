Росія вночі запустила по Харкову чотири ракети ЗРК С-300
16.07.2023, 08:55
Фото: EPA
Росія вночі завдала ракетного удару по Харкову, запустивши з території Бєлгородської області чотири ракети ЗРК С-300. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.
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Дві ракети вибухнули в повітрі, дві – впали на стадіоні та на дорозі в Шевченківському районі міста.
Жертв і поранених немає, в одному з чотириповерхових будинків вибито вікна.
Вибухи в Харкові пролунали близько 01:30.
Мер міста Ігор Терехов уночі повідомив, що "прильоти" сталися в центральній частині міста, але без руйнувань.
- Уночі Росія також обстріляла Запоріжжя – там під удар потрапив один з об'єктів інфраструктури.
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