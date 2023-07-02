UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия обстреляла жилой квартал Херсона, попала в многоэтажку. Есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 12:55
Россия обстреляла жилой квартал Херсона, попала в многоэтажку. Есть раненые - Фото
Фото: Херсонская прокуратура

Российские войска в воскресенье днем обстреляли жилой квартал Херсона, ранены. Об этом сообщила местная областная администрация и прокуратура.

Обстрел произошел около 11:20.

"По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные пострадавшим уточняются. Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении прокуратуры.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Россия обстреляла жилой квартал Херсона, попала в многоэтажку. Есть раненые
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнаХерсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 