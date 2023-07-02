Россия обстреляла жилой квартал Херсона, попала в многоэтажку. Есть раненые

Российские войска в воскресенье днем обстреляли жилой квартал Херсона, ранены. Об этом сообщила местная областная администрация и прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Обстрел произошел около 11:20.

"По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные пострадавшим уточняются. Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении прокуратуры.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Ночью 2 июля россияне сбросили на Херсон авиабомбу, тогда обошлось без раненых.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.