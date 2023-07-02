Россия обстреляла жилой квартал Херсона, попала в многоэтажку. Есть раненые
02.07.2023, 12:55
Фото: Херсонская прокуратура
Российские войска в воскресенье днем обстреляли жилой квартал Херсона, ранены. Об этом сообщила местная областная администрация и прокуратура.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Обстрел произошел около 11:20.
"По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные пострадавшим уточняются. Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении прокуратуры.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
- Ночью 2 июля россияне сбросили на Херсон авиабомбу, тогда обошлось без раненых.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии