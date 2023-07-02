Ситуация на юге. Россияне активизировали использование дронов, на Херсон сбросили бомбу

Силы обороны Украины ночью сбили над Николаевской областью два российских БПЛА "Шахед", а на Херсон россияне сбросили авиационную бомбу. Об этом в эфире единого телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Враг существенно активизировал [использование БПЛА]. Вчера мы наблюдали, что усилилась беспилотная разведка. Нами было отработано по двум беспилотным разведчикам, которые залетали в направлении Николаевской области. И ночью это отразилось в нашей боевой работе – над Николаевской областью ночью сбили два ударных беспилотника типа "Шахед", – рассказала Гуменюк.



Также россияне используют дроны-камикадзе "Ланцеты" для ударов по объектам на правом берегу Днепра.

Кроме того, ночью россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Херсон.

"Есть разрушения. К счастью, информации о пострадавших нет", – сказала Гуменюк.

Ночью 2 июля российские барражирующие боеприпасы типа Shahed, запущенные, вероятно, с Кубани в РФ, долетели до Киева.

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