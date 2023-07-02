Ситуація на півдні. Росіяни активізували використання дронів, на Херсон скинули бомбу

Сили оборони України уночі збили над Миколаївською областю два російських БПЛА "Шахед", а на Херсон росіяни скинули авіаційну бомбу. Про це в ефірі єдиного телемарафону розказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Ворог суттєво активізував [використання БПЛА]. Вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали аж в напрямку Миколаївщини. І вночі це відбилося в нашій бойовій роботі – над Миколаївщиною вночі збили два ударних безпілотники типу "Шахед", – розказала Гуменюк.

Також росіяни використовують дрони-камікадзе "Ланцети" для ударів по об'єктах на правому березі Дніпра.

Крім того, уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Херсон.

"Є руйнування. На щастя, інформації про постраждалих немає", – сказала Гуменюк.

Уночі 2 липня російські баражувальні боєприпаси типу Shahed, запущені, ймовірно, з Кубані в РФ, долетіли аж до Києва.

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