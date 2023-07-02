RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ситуація на півдні. Росіяни активізували використання дронів, на Херсон скинули бомбу

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 07:56
Ситуація на півдні. Росіяни активізували використання дронів, на Херсон скинули бомбу - Фото
Фото: Нацгвардія

Сили оборони України уночі збили над Миколаївською областю два російських БПЛА "Шахед", а на Херсон росіяни скинули авіаційну бомбу. Про це в ефірі єдиного телемарафону розказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог суттєво активізував [використання БПЛА]. Вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали аж в напрямку Миколаївщини. І вночі це відбилося в нашій бойовій роботі – над Миколаївщиною вночі збили два ударних безпілотники типу "Шахед", – розказала Гуменюк.

Також росіяни використовують дрони-камікадзе "Ланцети" для ударів по об'єктах на правому березі Дніпра.

Крім того, уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Херсон.

"Є руйнування. На щастя, інформації про постраждалих немає", – сказала Гуменюк.

  • Уночі 2 липня російські баражувальні боєприпаси типу Shahed, запущені, ймовірно, з Кубані в РФ, долетіли аж до Києва.

Читайте також: Силам оборони, м'яко кажучи, не вистачає ППО – Ігнат

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БПЛАхерсонНаталія ГуменюкShahed
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 