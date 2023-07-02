Росія обстріляла житловий квартал Херсона, влучила в багатоповерхівку. Є поранені

Російські війська в неділю вдень обстріляли житловий квартал Херсона, є поранені. Про це повідомила місцева обласна адміністрація та прокуратура.

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Обстріл стався близько 11:20.

"Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються. Уламками пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні прокуратури.

За фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Уночі 2 липня росіяни скинули на Херсон авіабомбу, тоді обійшлося без поранених.

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