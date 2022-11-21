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Россия обстреляла жилой сектор Волчанска из реактивной артиллерии: двое раненых

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 22:07
Россия обстреляла жилой сектор Волчанска из реактивной артиллерии: двое раненых - Фото
Фото: Олег Синегубов / Telegram

Российская армия вечером в понедельник, 21 ноября, обстреляла жилой сектор приграничного города Волчанск в Харьковской области из реактивной артиллерии. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору", — говорится в Telegram главы области.

Ранения получили два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

Россия обстреляла жилой сектор Волчанска из реактивной артиллерии: двое раненых
Андрій Водяний
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