Россия обстреляла жилой сектор Волчанска из реактивной артиллерии: двое раненых

Российская армия вечером в понедельник, 21 ноября, обстреляла жилой сектор приграничного города Волчанск в Харьковской области из реактивной артиллерии. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору", — говорится в Telegram главы области.

Ранения получили два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области. Ракета попала в жилой дом, погиб человек.

Андрій Водяний

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