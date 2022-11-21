Россия обстреляла жилой сектор Волчанска из реактивной артиллерии: двое раненых
21.11.2022, 22:07
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Российская армия вечером в понедельник, 21 ноября, обстреляла жилой сектор приграничного города Волчанск в Харьковской области из реактивной артиллерии. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
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"Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору", — говорится в Telegram главы области.
Ранения получили два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Их состояние оценивается как средней тяжести.
- Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области. Ракета попала в жилой дом, погиб человек.
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