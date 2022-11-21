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В Харьковской области ракета россиян попала в многоквартирный дом, погиб человек – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 09:01
В Харьковской области ракета россиян попала в многоквартирный дом, погиб человек – ОВА - Фото
Последствия ракетного удара россиян по Харьковской области (Фото: Telegram Олега Синегубова)

Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области. Ракета попала в жилой дом, погиб человек. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения", – сообщил Синегубов.

По его информации, спасатели еще разбирают завалы.

По данным ГСЧС, в пострадавшем доме частично разрушена торцевая стена, крыша и четыре квартиры.

Кроме того, сообщил глава ОВА, российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

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Наталія Медведєва
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война харьковская область ракетный обстрел
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