В Харьковской области ракета россиян попала в многоквартирный дом, погиб человек – ОВА

Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области. Ракета попала в жилой дом, погиб человек. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения", – сообщил Синегубов.

По его информации, спасатели еще разбирают завалы.

По данным ГСЧС, в пострадавшем доме частично разрушена торцевая стена, крыша и четыре квартиры.

Кроме того, сообщил глава ОВА, российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

О попадании ракеты в жилой дом Шевченково ночью 20 ноября сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Вечером 20 ноября россияне также обстреляли Херсон.

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Наталія Медведєва

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