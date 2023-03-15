Россия обстреляла Марганец. Убила двух женщин, повредила многоэтажки и частные дома – фото

Россияне обстреляли город Марганец, убили двух женщин, повредили многоэтажки и частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин – 62 и 57 лет. Предварительно еще четыре женщины и один мужчина – пострадали", – написал Лысак.

Он добавил, что в результате атаки россиян повреждены семь многоэтажных и четыре частных дома, хозяйственная постройка.

Ранее сегодня, 15 марта, российские ракеты ударили по Харькову, били по критической инфраструктуре.

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Наталія Медведєва

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