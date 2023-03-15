Россия обстреляла Марганец. Убила двух женщин, повредила многоэтажки и частные дома – фото
15.03.2023, 18:56
Марганец (фото Днепропетровской ОВА)
Россияне обстреляли город Марганец, убили двух женщин, повредили многоэтажки и частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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"Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин – 62 и 57 лет. Предварительно еще четыре женщины и один мужчина – пострадали", – написал Лысак.
Он добавил, что в результате атаки россиян повреждены семь многоэтажных и четыре частных дома, хозяйственная постройка.
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