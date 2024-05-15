Россия обстреляла Николаев: шесть человек пострадали – фото

Николаев (Фото: ГСЧС)

Днем 15 мая Россия ударила по Николаеву. В результате удара шесть человек получили ранения, на месте попадания возник пожар, который ликвидировали пожарные. Соответствующие фотографии опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС отметили, что горела территория СТО в одном из районов города, в частности здание и припаркованные рядом автомобили, на площади 400 кв. м. Пожар был ликвидирован пожарными.

Николаев (Фото: ГСЧС)

Николаев (Фото: ГСЧС)

Николаев (Фото: ГСЧС)

15 мая днем российская армия атаковала Днепр, предварительно известно о двух погибших людях, ранены.